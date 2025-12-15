закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 8:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Москве прогремели взрывы

1
  • 15.12.2025, 8:02
  • 1,838
В Москве прогремели взрывы
Коллаж: Focus.ua

Город атаковали беспилотники.

В ночь на понедельник, 15 декабря, Москву атаковали БПЛА. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила 15 дронов, которые двигались в сторону столицы страны-агрессора, пишет New Voice.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своем Telegram.

Как сообщает российский Telegram-канал Shot, взрывы раздавались в Истринском районе города.

Из-за атаки дронов была временно приостановлена работа аэропортов Домодедово и Жуковский. Впоследствии представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ограничения были сняты.

Атака на столицу страны-агрессора продолжается с вечера 14 декабря. До этого о взрывах и работе ПВО сообщали жители подмосковного города Кашира.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук