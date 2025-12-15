В Москве прогремели взрывы 1 15.12.2025, 8:02

1,838

Коллаж: Focus.ua

Город атаковали беспилотники.

В ночь на понедельник, 15 декабря, Москву атаковали БПЛА. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила 15 дронов, которые двигались в сторону столицы страны-агрессора, пишет New Voice.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своем Telegram.

Как сообщает российский Telegram-канал Shot, взрывы раздавались в Истринском районе города.

Из-за атаки дронов была временно приостановлена работа аэропортов Домодедово и Жуковский. Впоследствии представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ограничения были сняты.

Атака на столицу страны-агрессора продолжается с вечера 14 декабря. До этого о взрывах и работе ПВО сообщали жители подмосковного города Кашира.

