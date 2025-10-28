закрыть
28 октября 2025, вторник, 8:36
Москва оказалась под ударом

1
  • 28.10.2025, 8:09
  • 3,198
Москва оказалась под ударом

Второй день столицу России атакуют дроны.

В небе над столицей России и Подмосковьем, вчера, 27 октября, были зафиксированы украинские беспилотники и слышны взрывы.

Из-за атаки в Москве и области начались перебои в работе гражданской авиации. Крупнейшие аэропорты – Внуково, Домодедово и Шереметьево – временно прекратили прием и вылет самолетов. Аналогичные ограничения были введены и в аэропорту Жуковский. Российские пассажиры уже жалуются на задержки и отмены рейсов.

Отметим, украинские БПЛА атакуют российскую столицу второй день подряд.

