Москва оказалась под ударом

Москва оказалась под ударом1
- 28.10.2025, 8:09
- 3,198
Второй день столицу России атакуют дроны.
В небе над столицей России и Подмосковьем, вчера, 27 октября, были зафиксированы украинские беспилотники и слышны взрывы.
Из-за атаки в Москве и области начались перебои в работе гражданской авиации. Крупнейшие аэропорты – Внуково, Домодедово и Шереметьево – временно прекратили прием и вылет самолетов. Аналогичные ограничения были введены и в аэропорту Жуковский. Российские пассажиры уже жалуются на задержки и отмены рейсов.
Отметим, украинские БПЛА атакуют российскую столицу второй день подряд.