В районе Москвы прогремели взрывы 28.10.2025, 0:01

Россияне жалуются на атаку дронов.

Неизвестные дроны сегодня, 27 октября, вечером атакуют Москву. В Подмосковье уже звучат взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы, мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram и руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

В сети появились слухи о том, что в близости от Москвы были зафиксированы дроны. В частности, жители Раменского (30 километров от Москвы) и Бронниц (52 километра от Москвы) услышали взрывы. Также взрывы гремели и в Серпухове (около 100 километров от Москвы).

Мэр Москвы Сергей Собянин попытался успокоить жителей столицы и написал, что российская противовоздушная оборона якобы сбила два беспилотника, которые летели на Москву.

Он добавил, что на месте инцидента работают экстренные службы.

В свою очередь Коваленко отметил, что взрывы звучат не только в пригороде, но и в самой Москве.

