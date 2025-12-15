закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 9:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ударили ракетами по ТЭЦ в Белгороде

2
  • 15.12.2025, 8:36
  • 3,376
ВСУ ударили ракетами по ТЭЦ в Белгороде

Раздались взрывы.

В ночь на понедельник, 15 декабря, в российском Белгороде прогремели взрывы. Местные жители сообщают о работе ПВО и перебоях с электроснабжением в городе.

Российское издание Astra сообщает, что в Белгороде была атакована ТЭЦ «Луч» — газотурбинная теплоэлектроцентраль, одна из основных энерго- и теплостанций города.

Также отмечается, что информацию о «серьезных повреждениях инженерной инфраструктуры» подтверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Враг нанес ракетный удар по Белгороду. Предварительно никто не пострадал. В результате обстрела есть серьезные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Также в квартирах шести многоквартирных домов и одном частном доме повреждено остекление», — написал он.

Российский Telegram-канал Shot сообщает, что в городе прогремело по меньшей мере пять-шесть взрывов, после чего в одном из районов зафиксировали «сильное задымление» Впоследствии местные жители начали жаловаться на перебои с электроснабжением.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук