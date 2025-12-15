ВСУ ударили ракетами по ТЭЦ в Белгороде 2 15.12.2025, 8:36

3,376

Раздались взрывы.

В ночь на понедельник, 15 декабря, в российском Белгороде прогремели взрывы. Местные жители сообщают о работе ПВО и перебоях с электроснабжением в городе.

Российское издание Astra сообщает, что в Белгороде была атакована ТЭЦ «Луч» — газотурбинная теплоэлектроцентраль, одна из основных энерго- и теплостанций города.

Также отмечается, что информацию о «серьезных повреждениях инженерной инфраструктуры» подтверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Враг нанес ракетный удар по Белгороду. Предварительно никто не пострадал. В результате обстрела есть серьезные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Также в квартирах шести многоквартирных домов и одном частном доме повреждено остекление», — написал он.

Российский Telegram-канал Shot сообщает, что в городе прогремело по меньшей мере пять-шесть взрывов, после чего в одном из районов зафиксировали «сильное задымление» Впоследствии местные жители начали жаловаться на перебои с электроснабжением.

