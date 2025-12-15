закрыть
В Минске открывается визовый центр Кипра

  • 15.12.2025, 10:13
В Минске открывается визовый центр Кипра

Оформление виз категории C будет возможно без предварительной записи.

С сегодняшнего дня, 15 декабря, в Минске открывается визовый центр Кипра.

«Начиная с этой даты заявители смогут подавать заявления на получение виз в специальных визовых центрах, которыми управляет компания BLS International», — сообщили в посольстве.

Располагаться он будет по адресу: улица Толстого 8-2.

Оформление виз категории C будет возможно без предварительной записи. Подача заявления в визовом центре обойдется в 1,5 евро с учетом НДС. Визовый сбор составит 45 евро для детей от шести до 11 лет и 90 евро для заявителей старше 12 лет.

Кипр — член ЕС, но не входит в шенген.

