В Минске открывается визовый центр Кипра1
- 15.12.2025, 10:13
- 1,190
С сегодняшнего дня, 15 декабря, в Минске открывается визовый центр Кипра.
«Начиная с этой даты заявители смогут подавать заявления на получение виз в специальных визовых центрах, которыми управляет компания BLS International», — сообщили в посольстве.
Располагаться он будет по адресу: улица Толстого 8-2.
Оформление виз категории C будет возможно без предварительной записи. Подача заявления в визовом центре обойдется в 1,5 евро с учетом НДС. Визовый сбор составит 45 евро для детей от шести до 11 лет и 90 евро для заявителей старше 12 лет.
Кипр — член ЕС, но не входит в шенген.