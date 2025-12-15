закрыть
Основатель OpenAI признался, что растит сына с помощью ChatGPT

  • 15.12.2025, 10:44
ИИ помогает ему справляться с тревогами молодого отца.

Сэм Альтман вышел в эфир The Tonight Show и неожиданно для зрителей заговорил не о технологиях, а о своём сыне. Он рассказал, что постоянно спрашивает ChatGPT о детских мелочах — от этапов развития до странных звуков, которые делает младенец, пишет «Хайтек».

Альтман вспомнил момент, когда узнал, что ребёнок друзей в шесть месяцев уже уверенно ползает. Его собственный сын так не делал, и он переживал. Он ушёл в ванную, открыл чат-бот и спросил, нормально ли это. Ответ успокоил.

По его словам, ChatGPT стал быстрым «вторым мнением», к которому он обращается, когда не знает, должен ли волноваться или нет. Он смеётся, что иногда спрашивает у ИИ что-то вроде «почему ребёнок роняет еду и хохочет», но именно такие бытовые советы снимают напряжение в «ежедневной гонке».

