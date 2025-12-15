закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 12:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские авиакомпании могут лишиться около 300 вертолетов Ми-8

  • 15.12.2025, 11:48
  • 1,476
Российские авиакомпании могут лишиться около 300 вертолетов Ми-8

Их возраст достиг предела.

Российским авиакомпания необходимо выводить из эксплуатации старые вертолеты Ми-8, которые используются для перевозки пассажиров на отдельных маршрутах. Об этом на совещании с авиаперевозчиками заявил глава «Вертолетов России» Николай Колесов, рассказали «Известиям» осведомленные источники. По их словам, Колесов напомнил, что возраст выпущенных еще в Советском Союзе вертолетов достиг 40 лет и приблизился к пределу.

Перевозчикам предложили подготовить экономический расчет замены старых бортов на новые.

При этом вывести из эксплуатации необходимо около 300 машин — все Ми-8, произведенные до 1991 года, отметил один из собеседников издания. В конце этого года двум десяткам старых Ми-8Т, принадлежащим разным эксплуатантам, уже отказали в продлении сроков службы. Весной на прикол могут поставить еще 40 вертолетов и столько же — следующей зимой.

Это довольно ощутимый удар по экономике перевозчиков, которые вложились в многомиллионный ремонт бортов, отметил источник «Известий». Другой собеседник добавил, что потеря 50–60 вертолетов может создать дефицит техники и разрывы в социальных перевозках. В свою очередь, для замены всех старых машин, по его словам, «потребуется лет десять».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук