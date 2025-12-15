Российские авиакомпании могут лишиться около 300 вертолетов Ми-8 15.12.2025, 11:48

1,476

Их возраст достиг предела.

Российским авиакомпания необходимо выводить из эксплуатации старые вертолеты Ми-8, которые используются для перевозки пассажиров на отдельных маршрутах. Об этом на совещании с авиаперевозчиками заявил глава «Вертолетов России» Николай Колесов, рассказали «Известиям» осведомленные источники. По их словам, Колесов напомнил, что возраст выпущенных еще в Советском Союзе вертолетов достиг 40 лет и приблизился к пределу.

Перевозчикам предложили подготовить экономический расчет замены старых бортов на новые.

При этом вывести из эксплуатации необходимо около 300 машин — все Ми-8, произведенные до 1991 года, отметил один из собеседников издания. В конце этого года двум десяткам старых Ми-8Т, принадлежащим разным эксплуатантам, уже отказали в продлении сроков службы. Весной на прикол могут поставить еще 40 вертолетов и столько же — следующей зимой.

Это довольно ощутимый удар по экономике перевозчиков, которые вложились в многомиллионный ремонт бортов, отметил источник «Известий». Другой собеседник добавил, что потеря 50–60 вертолетов может создать дефицит техники и разрывы в социальных перевозках. В свою очередь, для замены всех старых машин, по его словам, «потребуется лет десять».

