Речицкого активиста приговорили к 10 годам колонии 15.12.2025, 12:52

Александр Здоровеннов

Его задержали весной на литовской границе.

В понедельник 15 декабря Гродненский областной суд приговорил речицкого активиста Александра Здоровеннова к 10 годам колонии, пишет правозащитный центр «Вясна».

Его осудили по статьям о содействии «экстремистской деятельности» (статья 361-4 УК) и «измене государству» (статья 356 УК).

Кроме того, суд обязал Александра выплатить штраф в размере 500 базовых (21 000 рублей).

Мужчину задержали весной 2025 года на литовской границе. Сначала его отправили на сутки по статье о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП). После чего на него завели уголовное дело.

Также был задержан брат Александра, Вадим. По данным правозащитного центра «Вясна» его осудили на два года колонии по статье об «оскорблении Лукашенко» (статья 368 УК) за один комментарий в соцсетях.

