В Петербурге школьник напал с ножом на учительницу из-за плохой оценки

В Петербурге школьник напал с ножом на учительницу из-за плохой оценки7
- 15.12.2025, 12:56
Они оба госпитализированы.
В одну из школ Петербурга ученик девятого класса пришел с ножом и ранил 29‑летнюю учительницу. По предварительным данным МВД, причиной инцидента стала плохая оценка за контрольную по математике.
В школе №191 Санкт-Петербурга сегодня утром произошло нападение: 15‑летний ученик 9‑го класса набросился с ножом на свою учительницу математики, после чего ранил себя.
Пострадавшая — 29‑летняя учительница математики Мария Андреева.
По данным «Базы», нападение произошло в семь утра, когда школьник пришел к преподавательнице, чтобы переписать контрольную работу. Как только учительница отвернулась, он достал нож и нанес ей удары в спину. Состояние пострадавшей и самого подростка, который потом нанес себе ранения и был госпитализирован, не уточняется.
Мать нападавшего, пишет «База», также работает учительницей истории в этой же школе. Она записала сына на факультатив к Андреевой, чтобы он исправил плохие оценки перед экзаменами.
По словам очевидцев, школьнику удалось пронести нож, потому что охрана не досматривает учеников, даже если срабатывают металлодетекторы.