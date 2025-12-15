закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 16:05
В ВСУ рассказали, сколько россиян заблокированы в Купянске

  • 15.12.2025, 14:41
Фото: gur.gov.ua

Идет зачистка города.

Украинские военные очень осторожно освобождают Купянск Харьковской области, чтобы минимизировать потери. В городе заблокировано около 200 российских солдат.

Об этом заявил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на эфир национального телемарафона.

«По предварительным оценкам нашей разведки, по состоянию на конец прошлой недели, находилось 40 активных позывных в рациях. Это означает, что 40 человек активно используют рацию, 40 уникальных пользователей рации», — отметил Трегубов.

«Ситуация развивается, потому что россияне сейчас находятся фактически заблокированы в городе, и происходит их постепенное выдавливание. Было бы просто наносить удары исключительно по тем позициям, где засели россияне, но это могло бы повлечь гражданские жертвы и лишние разрушения, чего не хочется допускать», - добавил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил.

