15 декабря 2025, понедельник, 16:06
Литва не будет пропускать через свои порты белорусский калий

  • 15.12.2025, 15:38
  • 2,566
Кестутис Будрис
Фото: Ю. Стацявичюс / LRT

Несмотря на отмену санкций США.

Запрет на транзит белорусских удобрений через Клайпедский государственный морской порт отменять не планируется. Об этом в эфире национального радио LRT рассказал министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

Несмотря на отмену ограничений на поставки белорусского калия, о которой в ходе визита в Беларусь сообщил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул, Литва сохранит запрет на его ввоз и транзит.

- Санкции, введенные против Беларуси Евросоюзом, продолжают действовать как в отношении импорта удобрений, так и в отношении заключения договоров на транзит. Мы их придерживаемся, — сказал Будрис.

Он также выразил надежду, что такой позиции будут придерживаться Латвия и Польша в отношении импорта белорусского калия через свои порты.

Литва ввела запрет на перевозку белорусских калийных удобрений с 1 февраля 2022 года. До этого в среднем за год по железной дороге через литовскую территорию перевозилось около 11 млн тонн белорусского калия.

