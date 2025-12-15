Литва не будет пропускать через свои порты белорусский калий 3 15.12.2025, 15:38

Кестутис Будрис

Фото: Ю. Стацявичюс / LRT

Несмотря на отмену санкций США.

Запрет на транзит белорусских удобрений через Клайпедский государственный морской порт отменять не планируется. Об этом в эфире национального радио LRT рассказал министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

Несмотря на отмену ограничений на поставки белорусского калия, о которой в ходе визита в Беларусь сообщил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул, Литва сохранит запрет на его ввоз и транзит.

- Санкции, введенные против Беларуси Евросоюзом, продолжают действовать как в отношении импорта удобрений, так и в отношении заключения договоров на транзит. Мы их придерживаемся, — сказал Будрис.

Он также выразил надежду, что такой позиции будут придерживаться Латвия и Польша в отношении импорта белорусского калия через свои порты.

Литва ввела запрет на перевозку белорусских калийных удобрений с 1 февраля 2022 года. До этого в среднем за год по железной дороге через литовскую территорию перевозилось около 11 млн тонн белорусского калия.

