ЕС расширяет санкции против режима Лукашенко

  • 15.12.2025, 15:55
Из‑за гибридных атак на Литву.

Евросоюз расширяет санкции против Беларуси из-за гибридных атак на Литву, от этом пишет «Радыё Свабода». Эти меры стали ответом на регулярные запуски метеозондов с контрабандой с территории Беларуси.

Совет ЕС принял новый критерий для наложения санкций на компании и физических лиц, которые «получают преимущества, привлекаются или способствуют действиям или политике, связанным с режимом Лукашенко, направленным против демократии, верховенства права, стабильности или безопасности в ЕС и его странах-членах».

О готовности ЕС расширить действие санкций утром 15 декабря заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

По информации «Радыё Свабода», Литва настаивает на нескольких новых санкциях против Беларуси, в числе которых:

Полный запрет на транзакции для 10 белорусских банков.

Санкции против азотных удобрений в дополнение к введенным ранее санкциям против калия.

Запрет импорта белорусского рапсового масла и соли.

Из-за метеозондов, летящих со стороны Беларуси, в Литве был введен режим чрезвычайного положения, причем на территории всей страны. Такое решение власти страны объяснили тем, что зонды несут угрозы гражданской авиации (из-за них аэропорты в Вильнюсе и Каунасе работают с перебоями). Кроме того, по словам министра МВД Владислава Кондратовича, зонды несут угрозу «национальной безопасности».

