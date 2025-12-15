закрыть
15 декабря 2025
Пять самых крутых современных европейских микроавтомобилей

4
  • 15.12.2025, 16:28
  • 1,836
Пять самых крутых современных европейских микроавтомобилей
Фото: autoblog.com

Эти крошечные машины идеально подходят для городских улиц.

Микрокары снова в моде в Европе. Эти крошечные машины, напоминающие классические BMW Isetta и Fiat 500, идеально подходят для городских улиц, а одна из них даже скоро появится в США, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Фото: autoblog.com

Одним из самых известных современных микрокаров стал Citroën Ami. Длина машины всего 95 дюймов, а кузов выполнен из ABS-пластика на пространственной раме. Электродвигатель развивает 8 л. с., максимальная скорость — 28 миль/ч, а запас хода составляет 47 миль. Для городской езды — идеальный вариант.

Фото: autoblog.com

Его итальянский «брат» — Fiat Topolino — использует ту же платформу, но отличается внешним оформлением, вдохновленным классическим Fiat 500. Как и Ami, он оснащен 8‑сильным электромотором и батареей на 5,5 кВт·ч, а его появление в США подтверждено.

Фото: autoblog.com

Более практичной выглядит Microlino из Италии. Вдохновленная Isetta, она получила батареи до 15 кВт·ч и запас хода до 128 миль. Максимальная скорость — 56 миль/ч, что делает ее пригодной для небольших загородных поездок.

Фото: autoblog.com

Среди других интересных моделей — Opel Rocks Electric, близнец Ami и Topolino для Германии и Нидерландов, и Renault Twizy, произведенный до 2023 года. Twizy был короче и уже, чем Stellantis-трио, с мотором на 17,5 л. с. и запасом хода 57 миль.

Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com

Возрождение микрокаров объясняется желанием Европы экономить ресурсы и освободить городские улицы от крупных автомобилей. Эти компактные, электрические и необычные модели привлекают внимание и демонстрируют, что маленький размер может быть стильным, удобным и экологичным.

