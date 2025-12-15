закрыть
СМИ: Состояние Кадырова значительно ухудшилось

4
  • 15.12.2025, 16:45
  • 6,150
СМИ: Состояние Кадырова значительно ухудшилось
Рамзан Кадыров

Что произошло на «Прямой линии».

Чеченские власти не опубликовали полную запись «Прямой линии» Рамзана Кадырова, которая должна была развеять слухи о его здоровье, но в итоге лишь усилила их. Эфир стал самым коротким за последние годы, а сам глава Чечни большую часть времени молчал, пока за него выступали подчиненные.

Отсутствие полной видеозаписи спустя более 12 часов после трансляции выглядит как попытка скрыть реальное состояние Кадырова, пишет dialog.ua со ссылкой на «Агентство».

Самая короткая «Прямая линия» за годы

«Прямая линия» Кадырова прошла в воскресенье, 14 декабря, и транслировалась на государственных телеканалах «Грозный» и «Вайнах», а также в их соцсетях и на страницах самого Кадырова. Однако после эфира на официальных ресурсах появились лишь отдельные фрагменты. Полной записи до сих пор нет, хотя видео всех предыдущих «Прямых линий» за 2022, 2023 и 2024 годы находятся в открытом доступе.

Странности начались с даты и формата

Еще одной нетипичной деталью стало время проведения «Прямой линии». Впервые за много лет она прошла в воскресенье, тогда как ранее Кадыров общался с журналистами и жителями Чечни в будние дни.

Официально в пресс-релизе на сайте главы Чечни заявлено, что эфир длился два часа. Но даже по этим данным он оказался самым коротким за годы. Для сравнения, до войны Кадыров мог говорить по три-пять часов подряд.

Кадыров молчал, говорили другие

На практике сам Кадыров говорил еще меньше. Значительную часть эфира заняли выступления главы правительства Чечни Магомеда Даудова и доклад муфтия республики Салаха-Хаджи Межиева. Во время их речей Кадыров сидел молча, не вступая в диалог и не отвечая на вопросы, что резко контрастирует с его привычным агрессивным и доминирующим стилем поведения в прошлые годы.

Слухи о здоровье усиливаются

Необычный формат «Прямой линии» совпал с активизацией слухов об ухудшении состояния здоровья главы Чечни. Издание «Верстка» еще 5 декабря со ссылкой на источники сообщало, что из-за проблем со здоровьем проведение «Прямой линии» в этом году вообще под вопросом.

Лишь 9 декабря чеченские власти официально подтвердили, что эфир состоится, и назвали дату — 14 декабря.

