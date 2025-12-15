ЕС ввел санкции против ключевого помощника Сечина в обходе нефтяных санкций 15.12.2025, 17:10

Муртазу Лахани

Нефтяной магнат из Пакистана попал в «черный список».

Европейский союз в рамках нового раунда санкций против России внес в «черный список» нефтяного магната из Пакистана Муртазу Лахани, а также нескольких азербайджанских нефтетрейдеров, сообщает Bloomberg (перевод — The Moscow Times).

По данным ЕС, уроженец Карачи и основатель трейдинговой компании Mercantile & Maritime Group Лахани является архитектором сети компаний, занимающейся поставкой российской нефти по всему миру и являющейся «существенным источником дохода» для российского правительства. Выросший в Англии и Канаде 62-летний Лахани играет ключевую роль в глобальных торговых операциях «Роснефти» после начала войны в Украине, писал Bloomberg.

«Через свои компании он обеспечивает поставки и экспорт российской нефти, в частности, от российской государственной нефтяной компании „Роснефть“, — говорится в официальных документах ЕС, которые цитирует Financial Times — В частности, Муртаза Лахани контролирует суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты, поступающие из России или экспортируемые из России, при этом практикуя нелегальные и рискованные методы судоходства».

Лахани считается ветераном торговли подсанкционной нефтью, который умеет ориентироваться в самых сложных юрисдикциях. Он стремительно ворвался в высшие эшелоны нефтетрейдинга несколько десятилетий назад после войны в Персидском заливе благодаря рискованной ставке на сделки с Ираком. Тот мог продавать свою нефть только через систему, известную как программа «нефть в обмен на продовольствие», управляемую ООН. Но с помощью Лахани тогдашний иракский лидер Саддам Хусейн нашел обходной путь торговли нефтью за наличные через дипломатическую миссию Ирака в Женеве.

По данным Bloomberg, глава «Роснефти» Игорь Сечин сблизился с Лахани еще до войны — после того, как тот помог российскому нефтяному гиганту расширить присутствие в Ираке. После начала войны в Украине связи и наработки Лахани пригодились «Роснефти» для выстраивания альтернативных схем торговли в условиях санкционного режима.

В июне 2023 года Лахани приезжал на ПМЭФ в Россию. На сессии, которую вел Сечин, он сидел в первом ряду и аплодировал его выступлению. Руководитель «Роснефти» тогда рассказывал о создании «новых, безопасных логистических цепочек, обеспечивающих доступ на новые рынки».

Большая часть операций Лахани, связанных с Россией, осуществляется со странами, не соблюдающими установленный «Большой семеркой» потолок цен на российскую нефть, такими как Китай и Индия. Сделки проводятся через недавно созданные компании, многие из которых находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, и не входят в периметр основного бизнеса Лахани Mercantile & Maritime Group.

Адвокаты Лахани заявляли, что ни он сам, ни какая-либо компания, в которой он имеет долю, не занимаются торговлей российской нефтью.

