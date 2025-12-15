Беспилотники СБУ в третий раз ударили по нефтедобыче РФ на Каспии 15.12.2025, 17:22

Повреждено критически важное оборудование объекта, производственные процессы остановились.

Дальнобойные дроны Центра специальных операций «Альфа» СБУ в третий раз за последнюю неделю поразили нефтедобывающие платформы компании «Лукойл-Нижневолжскнефть», работающие в Каспийском море.

Как сообщили источники «Униан» в спецслужбе, на этот раз удару подверглась платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина.

По словам собеседника, в результате атаки беспилотников СБУ было повреждено критически важное оборудование объекта, производственные процессы остановились.

- СБУ продолжает активную работу, которая уменьшает поступление нефтедолларов в бюджет РФ, а соответственно - и способность финансировать войну против Украины. Ни один российский объект, работающий на войну, не в безопасности независимо от места его расположения, - сообщил информированный источник в СБУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com