15 декабря 2025, понедельник, 17:39
Беспилотники СБУ в третий раз ударили по нефтедобыче РФ на Каспии

  • 15.12.2025, 17:22
Беспилотники СБУ в третий раз ударили по нефтедобыче РФ на Каспии

Повреждено критически важное оборудование объекта, производственные процессы остановились.

Дальнобойные дроны Центра специальных операций «Альфа» СБУ в третий раз за последнюю неделю поразили нефтедобывающие платформы компании «Лукойл-Нижневолжскнефть», работающие в Каспийском море.

Как сообщили источники «Униан» в спецслужбе, на этот раз удару подверглась платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина.

По словам собеседника, в результате атаки беспилотников СБУ было повреждено критически важное оборудование объекта, производственные процессы остановились.

- СБУ продолжает активную работу, которая уменьшает поступление нефтедолларов в бюджет РФ, а соответственно - и способность финансировать войну против Украины. Ни один российский объект, работающий на войну, не в безопасности независимо от места его расположения, - сообщил информированный источник в СБУ.

