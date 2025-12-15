Беспилотники СБУ в третий раз ударили по нефтедобыче РФ на Каспии
Повреждено критически важное оборудование объекта, производственные процессы остановились.
Дальнобойные дроны Центра специальных операций «Альфа» СБУ в третий раз за последнюю неделю поразили нефтедобывающие платформы компании «Лукойл-Нижневолжскнефть», работающие в Каспийском море.
Как сообщили источники «Униан» в спецслужбе, на этот раз удару подверглась платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина.
По словам собеседника, в результате атаки беспилотников СБУ было повреждено критически важное оборудование объекта, производственные процессы остановились.
- СБУ продолжает активную работу, которая уменьшает поступление нефтедолларов в бюджет РФ, а соответственно - и способность финансировать войну против Украины. Ни один российский объект, работающий на войну, не в безопасности независимо от места его расположения, - сообщил информированный источник в СБУ.