Библию хотят перевести на 7 тысяч языков мира с помощью ИИ 15.12.2025, 19:44

К 2033 году.

К 2033 году Библию могут перевести на все 7 тысяч языков мира с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет The Economist.

Священная книга христиан уже является самой переводимой книгой в истории — ее можно прочесть на более чем 750 языках.

Ветхий Завет (Библия делится на Ветхий Завет и Новый Завет — прим. ред.) насчитывает около 600 тыс. слов. В III веке до нашей эры, вероятно, для его перевода потребовалось бы 70 ученых. ИИ может сильно ускорить процесс, отмечает издание.

Ученые посчитали, что с помощью большой языковой модели (LLM) для создания качественного перевода Нового Завета понадобится два года, а Ветхий Завет можно будет перевести за шесть лет. Миссионерские организации хотят перевести хотя бы часть книги на все языки мира к 2033 году. По оценкам коалиции агентств по переводу Библии IllumiNations, уже преодолено более половины пути к этой цели.

Специалист по данным Даниэль Уайтенак отмечает, что сложности могут возникнуть с языками меньшинств. В данном случае не получится просто внести текст в чат GPT и получить годный результате, поскольку инструмент может быть не знаком с этими языками.

