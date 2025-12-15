закрыть
15 декабря 2025, понедельник
Маск назвал альтернативу термоядерным реакторам

  • 15.12.2025, 21:17
Маск назвал альтернативу термоядерным реакторам

Миллиардер призвал прекратить тратить деньги на «жалкие маленькие реакторы».

Предприниматель Илон Маск призвал людей использовать бесплатную энергию Солнца вместо того, чтобы тратить ресурсы на постройку крошечных термоядерных реакторов. Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети X.

«Солнце — это огромный, бесплатный термоядерный реактор на небе. Создавать крошечные термоядерные реакторы на Земле — это полная глупость», — написал предприниматель.

По его мнению, если сжечь четыре Юпитера, то даже в этом случае Солнце будет составлять практически 100% от всей той энергии, что когда-либо будет произведена в Солнечной системе.

Маск призвал прекратить тратить деньги на «жалкие маленькие реакторы».

