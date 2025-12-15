Ученые создали 3D-карту почти всех зданий в мире

Ученые создали 3D-карту почти всех зданий в мире2
Их оказалось 2,75 миллиарда.
Ученые создали самую большую на сегодняшний день трехмерную карту застройки планеты. Проект получил название Global Building Atlas и охватил около 97% всех зданий в мире – это примерно 2,75 миллиарда объектов.
Набор данных опубликован в журнале открытого доступа Earth System Science Data. Карта объединяет спутниковые снимки и методы машинного обучения, позволяя отображать контуры и высоту зданий с пространственным разрешением 3 на 3 метра.
Как пояснил соавтор исследования Сяосян Чжу, специалист по дистанционному зондированию Земли из Технического университета Мюнхена, новая 3D-карта открывает широкие возможности для анализа городского планирования, оценки рисков стихийных бедствий и моделирования климатических изменений. Кроме того, она может помочь в мониторинге достижения Целей устойчивого развития ООН, связанных с городами и населенными пунктами.
Для создания карты исследователи использовали около 800 тысяч спутниковых снимков, сделанных в 2019 году. Алгоритмы глубокого обучения были обучены на эталонных данных лазерного сканирования LiDAR, собранных в 168 городах Европы, Северной Америки и Океании. Это позволило прогнозировать высоту, объем и площадь зданий даже в регионах, где ранее не существовало детальных трехмерных данных.
Эксперты отмечают, что Global Building Atlas может стать важным инструментом для оценки уязвимости городов перед наводнениями, землетрясениями и другими катастрофами, а также для изучения процессов урбанизации и даже анализа возможных коррупционных связей в сфере застройки.
До сих пор глобальные данные о застройке в основном представляли собой двумерные карты. Создание трехмерной модели в мировом масштабе считалось сложной задачей из-за высокой стоимости лазерного сканирования и ограниченной доступности детальных снимков.