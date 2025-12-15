Из Гомеля пустят прямой рейс в Варшаву 15.12.2025, 23:13

Сколько будет стоить билет.

Открыта продажа билетов на новый рейс Гомель-Мозырь-Варшава. Выезды из Гомеля — 18, 19, 21, 22 декабря, из Варшавы на Гомель — 19, 20, 22, 23 декабря. Билет из Гомеля до Варшавы стоит 140 рублей, из Мозыря — 130 рублей.

По дороге автобус также заезжает в Брест. Через Брест будет курсировать и еще один международный автобус Гродно-Варшава от польского перевозчика. Выезды из Гродно 17,19, 21, 23, 27 декабря (отправление в 12.30). Рейсы из Варшавы намечены на 18, 20, 22, 24, 28 декабря (отправление в 11.30). Стоимость билета — 130 рублей.

В Витебск из Варшавы также можно добраться без пересадок. С 19 декабря на этом направлении начинает курсировать прямой автобус. Сейчас билет из Витебска в Варшаву стоит 190 рублей.

