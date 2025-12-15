закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 23:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Маршал авиации Великобритании: Наши сыновья и дочери должны быть готовы к нападению России

1
  • 15.12.2025, 23:17
Маршал авиации Великобритании: Наши сыновья и дочери должны быть готовы к нападению России

Ричард Найтон призвал наращивать оборонно-промышленный потенциал страны.

«Сыновья и дочери» Великобритании должны быть готовы к нападению России. Об этом заявил главный маршал авиации Великобритании, начальник штаба обороны вооруженных сил страны Ричард Найтон, передает Sky News.

По его словам, есть риск нападения России на Великобританию и нужно рассказать гражданскому населению страны, «семьям и домохозяйствам» о том, как подготовиться к «целому ряду реальных физических угроз». «Ситуация опаснее, чем я когда-либо знал за свою карьеру», — заявил Найтон.

Он заявил, что нужно не только укреплять вооруженные силы, а необходим «общенациональный ответ». Среди мер он предложил наращивание оборонно-промышленного потенциала, подготовку общества и инфраструктуры.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич