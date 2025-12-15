Маршал авиации Великобритании: Наши сыновья и дочери должны быть готовы к нападению России

Маршал авиации Великобритании: Наши сыновья и дочери должны быть готовы к нападению России1
- 15.12.2025, 23:17
Ричард Найтон призвал наращивать оборонно-промышленный потенциал страны.
«Сыновья и дочери» Великобритании должны быть готовы к нападению России. Об этом заявил главный маршал авиации Великобритании, начальник штаба обороны вооруженных сил страны Ричард Найтон, передает Sky News.
По его словам, есть риск нападения России на Великобританию и нужно рассказать гражданскому населению страны, «семьям и домохозяйствам» о том, как подготовиться к «целому ряду реальных физических угроз». «Ситуация опаснее, чем я когда-либо знал за свою карьеру», — заявил Найтон.
Он заявил, что нужно не только укреплять вооруженные силы, а необходим «общенациональный ответ». Среди мер он предложил наращивание оборонно-промышленного потенциала, подготовку общества и инфраструктуры.