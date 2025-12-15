Маршал авиации Великобритании: Наши сыновья и дочери должны быть готовы к нападению России 1 15.12.2025, 23:17

Ричард Найтон призвал наращивать оборонно-промышленный потенциал страны.

«Сыновья и дочери» Великобритании должны быть готовы к нападению России. Об этом заявил главный маршал авиации Великобритании, начальник штаба обороны вооруженных сил страны Ричард Найтон, передает Sky News.

По его словам, есть риск нападения России на Великобританию и нужно рассказать гражданскому населению страны, «семьям и домохозяйствам» о том, как подготовиться к «целому ряду реальных физических угроз». «Ситуация опаснее, чем я когда-либо знал за свою карьеру», — заявил Найтон.

Он заявил, что нужно не только укреплять вооруженные силы, а необходим «общенациональный ответ». Среди мер он предложил наращивание оборонно-промышленного потенциала, подготовку общества и инфраструктуры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com