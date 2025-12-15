закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 23:45
Белорус пустил под откос тепловоз

  • 15.12.2025, 23:25
Белорус пустил под откос тепловоз

Мужчина объяснил, зачем это сделал.

В Витебской области мужчина испортил железнодорожное полотно, в результате чего тепловоз и первый вагон сошли с рельсов. Подробности рассказала местная транспортная прокуратура.

А дело было так. 39-летний житель Орши на протяжении года работал слесарем в локомотивном депо.

Будучи пьяным, решил пройтись вдоль железнодорожного полотна. За время прогулки он перевел три нецентрализованных ручных стрелочных перевода в нейтральное положение.

Это гарантированно означало сход с рельсов любого состава, который бы проехал на этом отрезке пути. Так и вышло. В итоге с рельсов сошел тепловоз и первый вагон.

Пострадали узлы и механизмы подвижного состава, а также железнодорожное полотно и стрелочные переводы. Сумма ущерба составила Br18 тыс.

В суде обвиняемый рассказал, что просто хотел проверить, как локомотивная бригада отреагирует на аварийную ситуацию.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Оршанского района и г. Орши вынес обвинительный приговор.

Мужчину осудили по ст.309 ч.1 Уголовного кодекса и назначили наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 7 месяцев.

Также по со ст.107 к нему применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

