Белорус пустил под откос тепловоз

Белорус пустил под откос тепловоз1
- 15.12.2025, 23:25
Мужчина объяснил, зачем это сделал.
В Витебской области мужчина испортил железнодорожное полотно, в результате чего тепловоз и первый вагон сошли с рельсов. Подробности рассказала местная транспортная прокуратура.
А дело было так. 39-летний житель Орши на протяжении года работал слесарем в локомотивном депо.
Будучи пьяным, решил пройтись вдоль железнодорожного полотна. За время прогулки он перевел три нецентрализованных ручных стрелочных перевода в нейтральное положение.
Это гарантированно означало сход с рельсов любого состава, который бы проехал на этом отрезке пути. Так и вышло. В итоге с рельсов сошел тепловоз и первый вагон.
Пострадали узлы и механизмы подвижного состава, а также железнодорожное полотно и стрелочные переводы. Сумма ущерба составила Br18 тыс.
В суде обвиняемый рассказал, что просто хотел проверить, как локомотивная бригада отреагирует на аварийную ситуацию.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Оршанского района и г. Орши вынес обвинительный приговор.
Мужчину осудили по ст.309 ч.1 Уголовного кодекса и назначили наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 7 месяцев.
Также по со ст.107 к нему применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.