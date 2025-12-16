закрыть
16 декабря 2025, вторник, 8:37
Солдаты РФ оказались в полном окружении в центре Купянска

  • 16.12.2025, 8:16
Солдаты РФ оказались в полном окружении в центре Купянска

Оккупанты забаррикадировались в подвалах.

Бойцы 121-го и 122-го мотострелковых полков ВС РФ оказались в полном окружении в центре Купянска Харьковской области. Они забаррикадировались в подвалах жилых домов.

Сам Купянск почти полностью освободили от российских оккупантов, сообщило украинское партизанское движение «Атеш» со ссылкой на своих агентов в армии РФ.

«В центральной городской больнице Купянска в полном окружении остались более 30 военнослужащих 121-го и 122-го мотострелковых полков. Также поступает информация, что еще несколько групп военнослужащих РФ забаррикадировались в подвалах жилых домов неподалеку от больницы — без возможности выйти», — говорится в сообщении.

Украинские партизаны уточнили, что массовое окружение стало неожиданностью для россиян.

В «Атеш» подчеркнули, что используют свое положение в штабе дивизии, чтобы передавать информацию о планах российского командования, а также саботировать приказы высшего военного руководства РФ.

«Бои продолжаются на окраинах города», — подчеркнули в «Атеш».

