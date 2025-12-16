закрыть
16 декабря 2025, вторник, 13:13
Китай прячет венесуэльскую нефть на танкерах в море

  • 16.12.2025, 12:15
Китай прячет венесуэльскую нефть на танкерах в море

Пекин боится американских санкций.

Крупные объемы венесуэльской нефти, находящиеся на танкерах в море, создают запас прочности для китайских нефтепереработчиков на фоне усиления давления США на Каракас. Объем нефти во «плавающем хранении» превышает 20 млн баррелей — максимум более чем за три года и рост по сравнению с началом месяца. Значительная часть судов находится в азиатских водах, что облегчает доступ для покупателей, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Ситуация стала особенно актуальной после того, как США на прошлой неделе задержали танкер у берегов Венесуэлы и ввели новые санкции против судоходных компаний и судов, работающих с этой страной. Экспорт Венесуэлы резко сократился, а риск новых задержаний отпугивает перевозчиков. Однако объемы нефти, уже направлявшиеся в Китай до инцидента, а также слабый спрос и избыток сырья на рынке ограничивают краткосрочный эффект для КНР, считают трейдеры и аналитики.

Китай — крупнейший импортер нефти в мире и главный покупатель венесуэльской нефти, хотя на нее приходится около 4% его импорта. Поставки в декабре и январе, по оценкам аналитиков, вырастут благодаря активным отгрузкам последних месяцев и большим скидкам. Ожидается, что поставки сорта Merey в декабре превысят 600 тыс. баррелей в сутки — рекордный уровень.

Избыток венесуэльской нефти накладывается на крупные поставки из России и Ирана, что увеличило объемы нефти в плавучем хранении в Азии до 71 млн баррелей. Основными покупателями венесуэльской нефти сорта Merey в Китае являются небольшие независимые нефтеперерабатывающие заводы. Для них венесуэльская нефть привлекательна из-за низкой цены, а быстрая замена таких поставок на альтернативные сорта может оказаться сложной и дорогостоящей.

