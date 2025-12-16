закрыть
16 декабря 2025, вторник, 13:13
В Украине предложили глушить мобильную связь в Беларуси

  • 16.12.2025, 12:33
  • 2,196
В Украине предложили глушить мобильную связь в Беларуси

Из-за атак дронов.

Украинский эксперт Сергей «Флеш» Бескрестнов на основе выводов Molfar Intelligence Institute сообщил о вероятном использовании россиянами станций белорусских сотовых операторов вблизи украинско-белорусской границы при дроновых атаках, пишет «Флагшток».

Ближайшие такие станции к Киевской и Черниговской областям находятся в Гомельской области. По словам эксперта, в модемы беспилотников ставят SIM-карты российского оператора с пакетом роуминговых услуг в Беларуси:

«Российские SIM-карты не работают на территории Украины в роуминге, но поднимая антенны на пограничных базовых станциях мобильной связи в России и Беларуси в небо, российские Шахеды получают канал передачи данных на несколько десятков километров вглубь Украины. А проверять статус модема (сбитый или не сбитый Шахед) можно даже на 70–90 км».

Эксперт предложил «находить такие базовые станции и уничтожать» на территории России и задался вопросом, что делать с белорусскими станциями:

«Мы не атакуем РБ, но если доказать, что пограничные мобильные станции Беларуси используются Шахедами (а это вполне реально сделать), то мы можем с чистой совестью заглушить приемные частоты этих станций РЕБом с нашей территории во время тревог и Шахедов вблизи границ».

Также он предположил, что эксперименты россиян с тестированием набора сим-карт разных стран связаны с планами по эксплуатации трекеров в БпЛА на территории Евросоюза.

