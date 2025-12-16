ЕС согласовал правовую основу для финансирования защиты критической энергетической инфраструктуры 1 16.12.2025, 12:44

Министр энергетики Литвы раскрыл подробности.

Достигнуто соглашение о правовой основе, согласно которому защита критической энергетической инфраструктуры стран-членов сообщества будет финансироваться за счёт средств Европейского союза (ЕС), утверждает министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, пишет delfi.lt.

«Отрадно, что сегодня были установлены руководящие принципы и создана правовая основа, чтобы Европейский союз мог финансировать критическую энергетическую инфраструктуру и её защиту. Конечно, это только первые шаги, но отрадно, что Совет одобрил общий подход к регламенту CEF (Фонда Европейских инфраструктурных сетей)», – указывает министр в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook после заседания Совета ЕС по энергетике в понедельник.

На заседании Совета ЕС по энергетике министры согласовали предложение по Фонду Европейских инфраструктурных сетей, посредством которого формируется правовая основа для инвестиций в трансъевропейские энергетические и транспортные сети в 2028–2034 годах.

«В следующем году, конечно, предстоит много работы по конкретизации этих положений и воплощению идей в реальность. Верю, что критическая энергетическая инфраструктура и её защита – это интерес всего Европейского союза, мы активно работаем над этим и готовим как правовую, так и практическую основу для европейского финансирования», – сказал Вайчюнас.

Уже сообщалось, что главными приоритетами Литвы в переговорах по многолетнему бюджету ЕС являются увеличение финансирования развития трансграничной инфраструктуры, инвестиции в проекты военной мобильности и укрепление энергетической безопасности.

В июле Европейская комиссия (ЕК) представила проект долгосрочного бюджета сообщества на 2028-2034 годы, переговоры по которому ведутся в Брюсселе. Планируется, что будущий бюджет ЕС достигнет почти 2 трлн евро.

