Восемь последствий удара по подводной лодке «Варшавянка» в Новороссийске Андрей Клименко

16.12.2025, 13:14

Операция СБУ серьезно меняет правила игры.

Служба безопасности Украины заявила, что провела уникальную спецоперацию и атаковала порт города Новороссийск. Впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 «Варшавянка».

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

Это событие имеет много перспективных последствий:

Это наглядный пример реализации концепции «стратегической нейтрализации РФ».

Теперь ЧФ РФ будет очень страшно выводить ракетные корабли с базы на рейд для стрельбы «Калибрами» по нам с вами — потопить же могут.

Теперь надо загораживать Новороссийскую ВМБ и все нефтяные порты на ЧМ специальными заграждениями против подводных лодок.

Надо думать о системе конвоев с противолодочными кораблями…

Это «подвешивает» всю морскую логистику РФ в Черном море.

В морально-психологическом плане все ясно…

Ну и еще раз о том, что «у Украины нет карт».

На карте 2 хорошо видно, что Новороссийская ВМБ ЧФ РФ расположена за терминалом «Шесхарис» («Транснефть») — основной на Черном море.

Андрей Клименко, «Фокус»

