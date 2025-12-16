Восемь последствий удара по подводной лодке «Варшавянка» в Новороссийске
- Андрей Клименко
- 16.12.2025, 13:14
- 3,826
Операция СБУ серьезно меняет правила игры.
Служба безопасности Украины заявила, что провела уникальную спецоперацию и атаковала порт города Новороссийск. Впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 «Варшавянка».
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.
Это событие имеет много перспективных последствий:
Это наглядный пример реализации концепции «стратегической нейтрализации РФ».
Теперь ЧФ РФ будет очень страшно выводить ракетные корабли с базы на рейд для стрельбы «Калибрами» по нам с вами — потопить же могут.
Теперь надо загораживать Новороссийскую ВМБ и все нефтяные порты на ЧМ специальными заграждениями против подводных лодок.
Надо думать о системе конвоев с противолодочными кораблями…
Это «подвешивает» всю морскую логистику РФ в Черном море.
В морально-психологическом плане все ясно…
Ну и еще раз о том, что «у Украины нет карт».
На карте 2 хорошо видно, что Новороссийская ВМБ ЧФ РФ расположена за терминалом «Шесхарис» («Транснефть») — основной на Черном море.
