16 декабря 2025, вторник, 14:10
В ВМС Украины раскрыли, как удалось взорвать субмарину РФ

  • 16.12.2025, 13:57
Операция была сложной и многослойной.

Поражение российской подводной лодки класса 636.3 «Варшавянка» стало результатом сложной операции Сил обороны Украины. В порту Новороссийска лодка чувствовала себя безопасно. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

«Это уже вторая лодка, то есть они такой антирекорд уже установили. Ну и соответственно остается еще две таких подводных лодки и одна подводная лодка, которая не является носителем крылатых ракет. Всего их было в Черном море у россиян когда-то шесть единиц», - рассказал он.

Первую подводную лодку «Ростов-на-Дону» Украина поразила еще в 2024 году. Плетенчук отметил, что это была первая боевая потеря субмарины в мире со времен Второй мировой войны.

Спикер ВМС отметил, что поражение лодки класса 636.3 «Варшавянка» было чрезвычайно трудной задачей из-за высокого уровня защиты базы в Новороссийске. По его словам, Россия в последнее время удерживает свои корабли и подводные лодки подальше от Черного моря из-за высокого риска поражения.

«То есть в этой операции, которая имеет много слоев, начиная от разработки самого средства поражения и заканчивая планированием, с исключением утечек информации, провести такое мероприятие - это комплексное и довольно сложное дело», - подчеркнул Плетенчук.

Он также добавил, что навигация для кораблей такого класса в межсезонье является особенно сложной. Лодки вынуждены менять место стоянки или выходить из базы, чтобы избежать поражения.

«Они вынуждены там находиться и в случае какой-то опасности менять место стоянки. То есть переставлять корабли или выходить с базы для того, чтобы не получить поражение. А здесь, как вы видите, никакой опасности они не чувствовали», - сказал Плетенчук.

