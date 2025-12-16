закрыть
Журналисты показали новый южнокорейский танк на водороде

  • 16.12.2025, 16:21
K3 станет танком шестого поколения.

Южная Корея разрабатывает принципиально новый основной боевой танк K3 совместно с Hyundai Rotem. Проект обещает радикальный отход от традиционного дизайна бронетехники, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Главная инновация K3 — водородный топливный элемент и гибридно-электрическая трансмиссия, обеспечивающие бесшумное передвижение, малые тепловые и инфракрасные сигнатуры, а также высокую маневренность в горной и городской местности. Планируется вооружение 130–140 мм пушкой, уменьшенный экипаж с автоматическим заряжанием, система активной защиты и ИИ-поддержка при управлении огнем. Танку также приписывают возможность работы в связке с беспилотниками.

K3 станет «танком шестого поколения», где ключевую роль играют не только броня и огневая мощь, но и электропривод, сенсорные системы и сетевая интеграция. Масса — 55–60 тонн, запас хода около 480 км, скорость до 70 км/ч. Экипаж — 2–3 человека.

Танк создается с учетом особенностей Корейского полуострова — сложный рельеф и плотная застройка требуют маневренных и тихих машин. K3 позволит вести быстрые разведывательные и засадные операции, минимизируя риск обнаружения.

Если проект будет реализован полностью, Южная Корея сможет опередить США и Европу в области инноваций в бронетехнике. K3 также укрепит экспортный потенциал страны и позволит продемонстрировать технологическое превосходство.

Проект поднимает вопрос о будущем танков: остаются ли они актуальными в эпоху дронов и противотанковых ракет? Южная Корея делает ставку на то, что танки будут ключевым элементом боя, если эволюционируют в сторону электрических, сетевых и интеллектуальных платформ.

