Apple упростила переход с iPhone на Android в новой iOS 1 16.12.2025, 19:45

Компания Apple внедрила в iOS 26.3 встроенный инструмент для упрощения перехода пользователей iPhone на смартфоны Android. Новый сервис позволяет напрямую переносить ключевые данные между устройствами. Об этом сообщает издание MacRumors.

Для начала процесса миграции достаточно расположить iPhone рядом с Android-смартфоном. После подключения пользователи смогут выбрать для передачи фотографии, сообщения, заметки, настройки аккаунтов, пароли, номер телефона и другие данные. Процедура выполняется напрямую из системы, без необходимости скачивать отдельные приложения.

При этом некоторые типы информации, такие как данные о здоровье, сопряженные Bluetooth-устройства и защищенные материалы, не переносятся. Для беспроводной передачи оба аппарата должны быть обновлены до последних версий ПО, подключены к Wi-Fi и иметь активный Bluetooth. Инициация переноса возможна через сканирование QR-кода с экрана Android-устройства.

Аналогичный инструмент для перехода с Android на iPhone ранее был реализован Google, что делает процесс миграции взаимным.

Хотя, скорее всего, новая система была разработана Apple и Google для соответствия требованиям закона о цифровых рынках (DMA) в ЕС, она стала доступна для пользователей по всему миру.

В текущей бета-версии iOS 26.3 она находится в разделе «Настройки» > «Основные» > «Перенос или сброс iPhone» > «Перенос на Android».

