закрыть
16 декабря 2025, вторник, 20:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые поставили под сомнение теорию происхождения нашей планеты

  • 16.12.2025, 20:22
Ученые поставили под сомнение теорию происхождения нашей планеты

Астрономы предложили новый сценарий того, как «звездная пыль» оказалась в составе Земли.

Астрономы предложили новый сценарий того, как «звездная пыль» оказалась в составе Земли и живых организмов. Согласно работе ученых из Копенгагенского университета, значительная часть вещества, рожденного во взрывах сверхновых, попадала в раннюю Солнечную систему не на пылинках, как считалось ранее, а была «заперта» во льду. Этот вывод также ставит под сомнение классическую модель формирования Земли через столкновения крупных протопланет. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Идея о том, что человек буквально состоит из «звездного вещества», давно стала частью научной культуры. Известно, что многие элементы и изотопы, необходимые для жизни, образуются только в недрах массивных звезд и во время взрывов сверхновых. Долгое время считалось, что эти продукты разлетаются по Галактике в виде мельчайших пылинок, которые затем встраиваются в формирующиеся планетные системы. Однако новое исследование указывает на альтернативный путь доставки этого вещества.

Ключом к пересмотру старой модели стал редкий изотоп циркония — Zr-96. Он образуется исключительно в результате взрывов сверхновых, что делает его удобным «маркером» звездного происхождения. Ученые проанализировали образцы метеоритов разных типов, обработав их слабой уксусной кислотой. Такой подход позволил отделить компоненты, связанные с водой и льдом, от твёрдых минеральных зерен.

Результат оказался неожиданным: концентрация Zr-96 в растворенной «водной» фракции была в тысячи раз выше, чем в твердой породе. Это означает, что значительная часть вещества сверхновых переносилась через межзвездное пространство именно в составе ледяных частиц. По сути, атомы, рожденные в звездных катастрофах, встраивались не в пыль, а в лед, который затем попадал в протопланетные диски.

Такой механизм хорошо объясняет распределение звездных изотопов в Солнечной системе. Чем ближе планета формировалась к Солнцу, тем сильнее нагрев и тем больше льда испарялось. Внутренние планеты — Меркурий, Венера и Земля — в результате лишились значительной части «сверхновых» изотопов. Внешние же миры, такие как Уран и Нептун, сохранили их в гораздо большем количестве. Именно такую линейную зависимость астрономы давно наблюдают в данных, но до сих пор не могли убедительно объяснить.

Эти результаты имеют и более фундаментальные последствия. Земля бедна изотопом Zr-96 по сравнению с астероидами, которые, как считалось, могли участвовать в ее формировании. Если бы планета выросла из столкновений крупных тел, она унаследовала бы больше этого изотопа. Однако его дефицит хорошо согласуется с моделью галечной аккреции, при которой Земля формировалась из потоков мелких ледяных «гальок». При пересечении так называемой снеговой линии лед в них испарялся, унося с собой и звёздные изотопы.

Авторы подчеркнули, что их выводы требуют дальнейшей проверки, однако в случае подтверждения они могут серьезно изменить представления о ранней истории Солнечной системы. Если Земля действительно выросла из ледяных галек, а не из столкновений крупных протопланет, это по-новому расставляет акценты в вопросе происхождения вещества, из которого возникла жизнь.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров