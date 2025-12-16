закрыть
В Евросоюзе передумали запрещать двигатели внутреннего сгорания

  • 16.12.2025, 21:09
В Евросоюзе передумали запрещать двигатели внутреннего сгорания

Пересмотр позиции уже вызвал одобрение среди автопроизводителей.

Сегодня Еврокомиссия официально сообщила об изменении своего плана по переходу на более чистые автомобильные двигатели в ближайшие десять лет. После многочисленных призывов и лоббирования со стороны ведущих игроков европейского автомобильного рынка власти ЕС отказались от планов запрета новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), который ранее планировалось ввести с 2035 года.

Теперь Еврокомиссия заявляет, что «начиная с 2035 года автопроизводителям необходимо будет выполнить целевой показатель сокращения выбросов выхлопных газов на 90%, а оставшиеся 10% выбросов должны быть компенсированы за счет использования низкоуглеродистой стали, произведенной в ЕС, или за счет электрического и биотоплива. Это позволит автомобилям с гибридными двигателями, а также с двигателями внутреннего сгорания продолжать играть свою роль и после 2035 года, помимо полностью электрических (EV) и водородных автомобилей».

Пересмотр позиции ЕС по крайне чувствительному для автопрома вопросу уже вызвал одобрение среди автопроизводителей. Компания Volkswagen приветствовала решение Еврокомиссии, заявив, что «открытие рынка для автомобилей с ДВС при одновременной компенсации выбросов является прагматичным решением и соответствует рыночным условиям».

