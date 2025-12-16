Представлен первый в мире компьютер, разработанный ИИ 16.12.2025, 22:36

Систему удалось запустить с первой попытки.

Калифорнийский стартап Quilter представила проект Project Speedrun, который называет первым в мире компьютером, разработанным искусственным интеллектом.

Систему создали в кратчайшие сроки – всего за неделю, пишет портал ixbt.com.

Компания, работавшая над проектом, еще молодая. Однако, как отмечают специалисты в сфере, ей удалось показать прорыв в проектировании аппаратного обеспечения с помощью ИИ.

Новинка представляет собой двухплатный ПК. Он создан с нуля при помощи ИИ Quilter. Всего в нем 843 компонента.

Причем систему удалось запустить с первой попытки. Также сообщается, что она пока что работает без единой ошибки.

В основе ПК – процессор NXP i.MX 8M Mini Quad. Имеются 2 Гб ОЗУ и 32 Гб флеш-памяти, есть слот для SSD M.2 и даже полноценные порты USB и RJ45.

Но характеристики, скорее, имеют второстепенное значение. Изначально была цель показать, что такой проект вообще возможно реализовать.

Отмечается, что ПК создали всего за одну неделю обработки данных с помощью ИИ. Правда, не обошлось и без фактической человеческой работы: подключались инженеры, которые контролировали процесс. На все у них ушло около 39 часов.

Создатели подчеркивают, что без ИИ на такой проект квалифицированный инженер потратил бы около 3 месяцев (примерно 430 часов работы).

