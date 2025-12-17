Ученые разработали устойчивый к морозам асфальт
На основе водорослей.
Ученые предложили новый подход к строительству дорог в холодном климате, используя асфальт с вязким компонентом на основе водорослей, передает New Voice.
По словам исследователей, такая технология позволяет сделать дорожное покрытие более устойчивым к низким температурам и одновременно существенно уменьшить выбросы углекислого газа.
Циклы замерзания и оттаивания являются одной из главных причин разрушения дорог. Трещины, морозное сдувание грунта и выбоины не только создают неудобства, но и представляют угрозу безопасности и требуют значительных затрат на ремонт, особенно в регионах с частыми перепадами температуры ниже нуля.
Традиционный асфальт использует битум — продукт переработки сырой нефти, который с понижением температуры становится хрупким. Это приводит к появлению микротрещин, которые со временем расширяются под воздействием транспорта и влаги. Команда исследователей под руководством Эльхам Фини предложила заменить часть битумного вязкого масла, полученного из микроскопических водорослей.
Компьютерное моделирование и лабораторные испытания показали, что масло пресноводных зеленых микроводорослей Haematococcus pluvialis демонстрирует наилучшие результаты. Асфальт с таким вязким компонентом лучше сопротивляется деформации, эффективнее восстанавливает форму после нагрузок и имеет более высокую устойчивость к влаге.
Во время тестов с многократными нагрузками и циклами замерзания-оттаивания новый материал продемонстрировал до 70% лучшие показатели восстановления деформации по сравнению с обычным асфальтом. Кроме этого, экологический эффект также является значительным: замена лишь 1% нефтяного вязкого на материал из водорослей может уменьшить чистые выбросы углерода примерно на 4,5%. По расчетам исследователей, при замене около 22% компонентов асфальт теоретически может стать углеродно нейтральным.
Авторы исследования отмечают, что технология не требует существенного повышения стоимости производства и может стать важным шагом к созданию более долговечных и экологичных дорог.