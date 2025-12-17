Туск рассказал, во сколько Польше обойдется создание «Восточного щита» 17.12.2025, 5:42

Фото: Bloomberg

Варшава укрепляет границу с Беларусью и РФ.

Реализация программы «Восточный щит» по укреплению обороны на границе с Россией и Беларусью обойдется Польше в €10 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

Возвращаясь с саммита восточного фланга НАТО в Хельсинки, Туск отметил, что изначально не ожидал, что этот проект станет общеевропейским приоритетом. Он включает создание военной инфраструктуры, системы гражданской обороны, убежищ и противодроновой защиты. Финансирование будет осуществляться как из польского бюджета, так и из различных европейских источников.

«Мы в данный момент предусматриваем, что инвестируем туда €10 миллиардов, а не миллиард или два. Это будут также европейские деньги из различных источников», — сказал Туск.

