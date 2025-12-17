Трамп объявил полную блокаду для нефтяных танкеров в Венесуэле 17.12.2025, 8:41

Режим Мадуро полностью окружен.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пост Трампа в Truth Social.

«Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки. Она будет только расти, и для них это станет беспрецедентным потрясением», - написал Трамп.

По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США «всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли».

Также президент США заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен «иностранной террористической организацией».

Он обвинил незаконный режим Мадуро в «использовании нефти с украденных месторождений для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений».

«Сегодня я отдаю приказ о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее... Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред нашей стране, и точно так же не позволит враждебному режиму забрать нашу нефть, землю или любые другие активы, которые должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам», - резюмировал Трамп.

Стоит добавил, что за несколько часов до этого поста, лидер США анонсировал, что завтра в 21:00 (в 5 утра по минскому времени) выступит с обращением к нации. Что именно собирается сказать Трамп - пока неизвестно.

