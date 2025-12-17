закрыть
17 декабря 2025, среда, 8:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп объявил полную блокаду для нефтяных танкеров в Венесуэле

  • 17.12.2025, 8:41
Трамп объявил полную блокаду для нефтяных танкеров в Венесуэле

Режим Мадуро полностью окружен.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пост Трампа в Truth Social.

«Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки. Она будет только расти, и для них это станет беспрецедентным потрясением», - написал Трамп.

По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США «всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли».

Также президент США заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен «иностранной террористической организацией».

Он обвинил незаконный режим Мадуро в «использовании нефти с украденных месторождений для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений».

«Сегодня я отдаю приказ о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее... Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред нашей стране, и точно так же не позволит враждебному режиму забрать нашу нефть, землю или любые другие активы, которые должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам», - резюмировал Трамп.

Стоит добавил, что за несколько часов до этого поста, лидер США анонсировал, что завтра в 21:00 (в 5 утра по минскому времени) выступит с обращением к нации. Что именно собирается сказать Трамп - пока неизвестно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров