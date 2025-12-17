закрыть
17 декабря 2025, среда
ВСУ ликвидировали командира штурмовиков РФ, обещавшего захватить Купянск

  • 17.12.2025, 9:43
Он был «говорящей головой» Минобороны РФ.

Силы обороны Украины сделали «грузом 200» командира штурмового подразделения 121-го мотострелкового полка ВС РФ с позывным «Лаврик», пишет «Диалог.UA».

Он был «говорящей головой» Минобороны РФ, лгавшей об успехах россиян в городе. О ликвидации известного оккупанта информация появилась 16 декабря в Telegram-канале 121-го полка оккупантов.

«Лаврик» использовался Министерством обороны РФ и российской пропагандой для отчетов о мнимых успехах наступления на Купянск. Например, ролик с ним военное ведомство выпустило 6 ноября.

«Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение у всех боевое. Задачу выполним», - говорил в нем командир штурмовиков. После этого он в аналогичных видеороликах почти ежедневно повторял утверждения о якобы неизбежном взятии западной части Купянска и о «массовой сдаче» украинских защитников. Реальность оказалась иной.

16 декабря Z-каналы признали, что «Лаврик» стал «грузом 200» во время очередной попытки продвинуться в районе Купянска. Один из символов российских фейковых сводок был уничтожен непосредственно на том направлении, о котором он публично лгал.

Отметим, что в последний месяц глава Генштаба РФ Валерий Герасимов и диктатор Владимир Путин неоднократно заявляли о полном захвате Купянска. Эти утверждения не имели ничего общего с действительностью.

12 декабря эту ложь публично разоблачил президент Украины Владимир Зеленский, прибыв в город и записав видеообращение к украинцам на фоне стелы с названием Купянска. Силы обороны Украины успешно продолжают зачистку города от остатков российских штурмовиков.

Положение подразделений РФ на этом участке фронта стремительно ухудшается: часть группировки оказалась в окружении, другие подразделения вынуждены отступать за реку Оскол, спасаясь бегством.

