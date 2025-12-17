закрыть
17 декабря 2025, среда
Дебютировал самый мощный и экстремальный Bentley

  • 17.12.2025, 9:52
Авто оснащено 900-сильной установкой и стартует до сотни за 2,9 секунды.

Купе Bentley Continental GT получило экстремальную модификацию. Авто оснащено 900-сильной установкой и стартует до сотни за 2,9 с.

Тюнинг Bentley Continental GT выполнило знаменитое немецкое ателье Brabus. Подробности автомобиля раскрыли на его официальном сайте.

Проект назвали Brabus 900 Superblack. Цифровое обозначение в названии указывает на увеличенную до 900 сил мощность плагин-гибридной установки с 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором. Пиковый крутящий момент вырос до 1100 Н∙м.

Динамика Bentley Continental GT улучшилась — разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 335 км/ч. Кроме того, установили более громкий спортивный выхлоп и доработали пневмоподвеску, а клиренс несколько занизили.

Отличить новый Bentley Continental GT Brabus можно по более агрессивным бамперам, карбоновым обвесу и диффузору. Кроме того, установили 22-дюймовые диски Monoblock ZM PLATINUM EDITION с шинами размером 275/35 ZR22 спереди и 315/30 ZR22 сзади.

Салон Bentley Continental GT украсили дорогой перфорированной кожей и карбоном, а педали украсили металлическими накладками. Пороги получили подсветку.

