Российские IT-компании начали массово банкротиться 17.12.2025, 11:43

2,154

Пузырь «импортозамещения» сдулся.

В России резко выросло число запустивших процедуру банкротства IT-компаний: в январе—ноябре 2025 года о своей несостоятельности заявили 630 организаций, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из подсчета сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с которым ознакомились «Известия». Аналитики отметили, что в 2022 году на фоне ухода иностранных вендоров и резкого роста спроса на импортозамещение в стране было зарегистрировано 37,9 тыс. новых IT-организаций, но на данный момент из них продолжают работать только около 20,6 тыс.

В целом в ходе анализа учитывались компании и индивидуальные предприниматели, у которых при регистрации были указаны коды ОКВЭД 26 («Производство компьютеров, электронных и оптических изделий») и все его подкатегории: 62 («Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги») и 63 («Деятельность в области информационных технологий»). В Минцифры не согласились с данными Rusprofile. Согласно статистике ведомства, в 2025 году в России было ликвидировано около 150 IT-компаний. Однако, как отметили аналитики Rusprofile, министерство ведет учет по собственному реестру, аккредитация в котором носит добровольный характер.

Увеличение количества банкротства связано с охлаждением перегретой в 2022–2024 годах экономики, считает директор «Абсолют Страхование» Владимир Дорожкин. «Крупные заказчики заморозили часть новых проектов, перераспределяют бюджеты и доводят до ума уже купленные решения вместо запуска новых. И, по большей части, стремятся пользоваться собственной компетенцией, то есть развивать и поддерживать собственные IT-решения», — отметил Дорожкин.

Активная модернизация IT-инфраструктуры, которой бизнес занимался после ухода иностранных вендеров в 2022 году, сменилась общим режимом экономии, подтвердила партнер веб-интегратора ITECH Евгений Круглова. По ее словам, высокая ключевая ставка ЦБ и невыгодные условия кредитования формируют сложный экономический фон, вынуждая компании пересматривать расходы, включая бюджеты на информационные технологии.

IT-пузырь, сформировавшийся в 2022–2024 годах, начал сдуваться, говорит партнер ComNews Research Леонид Коник. По его словам, «на пике хайпа» многие организации, не имевшие ничего общего с технологиями, аккредитовывались как IT-компании ради льгот. В 2025 году Федеральная налоговая служба (ФНС) стала проявлять интерес к результатам деятельности этих предприятий. Коник также напомнил, что с 2026 года пакет льгот для IT-компаний существенно «похудеет»: де-факто у них останется лишь нулевая ставка НДС при продаже программных продуктов. Поэтому владельцы фиктивных организаций, которые не собирались создавать и внедрять отечественный софт, но пользовались господдержкой, предпочитают их быстро ликвидировать, заключил эксперт.

