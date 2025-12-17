Топ-5 аэротакси, которые изменят мир 1 17.12.2025, 14:39

Индустрия приближается к ключевому рубежу.

В 2026 году несколько компаний планируют начать коммерческие перевозки пассажиров. Городская и региональная воздушная мобильность постепенно переходит от экспериментальных испытаний к реальной эксплуатации, что может радикально изменить глобальные транспортные системы, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Лидером в гонке за сертификацией считается компания Joby Aviation. Ее электрический летательный аппарат S4, рассчитанный на пилота и четырех пассажиров, уже проходит финальные этапы сертификации в США. Аэротакси способно развивать скорость до 320 км/ч и преодолевать около 160 км на одной зарядке. Компания планирует запустить первые коммерческие рейсы в Дубае в 2026 году, а затем расширить операции в США.

Компания Archer Aviation готовит к эксплуатации аппарат Midnight с 12 роторами. Он рассчитан на аналогичную вместимость и уже продемонстрировал устойчивые показатели скорости, высоты и дальности полета. Первые пассажирские рейсы Archer также планирует начать в 2026 году, в том числе на Ближнем Востоке.

Британская Vertical Aerospace делает ставку на модель VX4, разрабатываемую как в полностью электрической, так и в гибридной версии. Благодаря увеличенной дальности полета аппарат может применяться не только в городских перевозках, но и в медицине, логистике и оборонной сфере.

Компания Lilium ориентируется на региональные маршруты. Ее шестиместный реактивный аэротакси с закрытыми вентиляторами отличается пониженным уровнем шума и повышенной эффективностью. Поставки первым заказчикам ожидаются в 2026 году.

Особое место занимает Wisk Aero, разрабатывающая полностью автономное аэротакси без пилота. Компания уже провела более 1 600 испытательных полетов и делает ставку на автоматизацию как основу будущих авиаперевозок.

Эксперты отмечают, что 2026 год может стать переломным моментом для отрасли, открыв новую эру воздушного транспорта.

