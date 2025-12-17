закрыть
17 декабря 2025, среда, 16:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Топ-5 аэротакси, которые изменят мир

1
  • 17.12.2025, 14:39
  • 1,514
Топ-5 аэротакси, которые изменят мир

Индустрия приближается к ключевому рубежу.

В 2026 году несколько компаний планируют начать коммерческие перевозки пассажиров. Городская и региональная воздушная мобильность постепенно переходит от экспериментальных испытаний к реальной эксплуатации, что может радикально изменить глобальные транспортные системы, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Лидером в гонке за сертификацией считается компания Joby Aviation. Ее электрический летательный аппарат S4, рассчитанный на пилота и четырех пассажиров, уже проходит финальные этапы сертификации в США. Аэротакси способно развивать скорость до 320 км/ч и преодолевать около 160 км на одной зарядке. Компания планирует запустить первые коммерческие рейсы в Дубае в 2026 году, а затем расширить операции в США.

Фото: Interesting Engineering

Компания Archer Aviation готовит к эксплуатации аппарат Midnight с 12 роторами. Он рассчитан на аналогичную вместимость и уже продемонстрировал устойчивые показатели скорости, высоты и дальности полета. Первые пассажирские рейсы Archer также планирует начать в 2026 году, в том числе на Ближнем Востоке.

Фото: Interesting Engineering

Британская Vertical Aerospace делает ставку на модель VX4, разрабатываемую как в полностью электрической, так и в гибридной версии. Благодаря увеличенной дальности полета аппарат может применяться не только в городских перевозках, но и в медицине, логистике и оборонной сфере.

Компания Lilium ориентируется на региональные маршруты. Ее шестиместный реактивный аэротакси с закрытыми вентиляторами отличается пониженным уровнем шума и повышенной эффективностью. Поставки первым заказчикам ожидаются в 2026 году.

Фото: Interesting Engineering

Особое место занимает Wisk Aero, разрабатывающая полностью автономное аэротакси без пилота. Компания уже провела более 1 600 испытательных полетов и делает ставку на автоматизацию как основу будущих авиаперевозок.

Фото: Interesting Engineering

Эксперты отмечают, что 2026 год может стать переломным моментом для отрасли, открыв новую эру воздушного транспорта.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров