В школах Беларуси усиливаются меры безопасности 3 17.12.2025, 14:51

2,568

Из-за нападений в России.

Вчера в России в школе в поселке Одинцовского района подросток, вооруженный ножом, напал на учеников и сотрудников учреждения. Он убил четвероклассника и ранил трех человек. В связи с трагедией МВД принимает дополнительные меры по безопасности в учреждениях образования Беларуси, сообщает пресс-служба министерства.

Глава ведомства дал ряд конкретных поручений. В частности, начальнику Департамента охраны МВД поставлена задача усилить бдительность сторожевой охраны в школах, проконтролировать исправность технических средств защиты.

Особое внимание обращено на необходимость мгновенного реагирования нарядов при поступлении сигналов тревоги.

Начальнику Главного управления охраны правопорядка и профилактики поручено провести инструктажи с администрациями школ по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Сотрудникам инспекций по делам несовершеннолетних — индивидуальную работу с учащимися, состоящими на профилактическом учете.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com