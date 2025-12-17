В школах Беларуси усиливаются меры безопасности

В школах Беларуси усиливаются меры безопасности3
17.12.2025, 14:51
Из-за нападений в России.
Вчера в России в школе в поселке Одинцовского района подросток, вооруженный ножом, напал на учеников и сотрудников учреждения. Он убил четвероклассника и ранил трех человек. В связи с трагедией МВД принимает дополнительные меры по безопасности в учреждениях образования Беларуси, сообщает пресс-служба министерства.
Глава ведомства дал ряд конкретных поручений. В частности, начальнику Департамента охраны МВД поставлена задача усилить бдительность сторожевой охраны в школах, проконтролировать исправность технических средств защиты.
Особое внимание обращено на необходимость мгновенного реагирования нарядов при поступлении сигналов тревоги.
Начальнику Главного управления охраны правопорядка и профилактики поручено провести инструктажи с администрациями школ по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Сотрудникам инспекций по делам несовершеннолетних — индивидуальную работу с учащимися, состоящими на профилактическом учете.