17 декабря 2025, среда
В школах Беларуси усиливаются меры безопасности

  17.12.2025
Из-за нападений в России.

Вчера в России в школе в поселке Одинцовского района подросток, вооруженный ножом, напал на учеников и сотрудников учреждения. Он убил четвероклассника и ранил трех человек. В связи с трагедией МВД принимает дополнительные меры по безопасности в учреждениях образования Беларуси, сообщает пресс-служба министерства.

Глава ведомства дал ряд конкретных поручений. В частности, начальнику Департамента охраны МВД поставлена задача усилить бдительность сторожевой охраны в школах, проконтролировать исправность технических средств защиты.

Особое внимание обращено на необходимость мгновенного реагирования нарядов при поступлении сигналов тревоги.

Начальнику Главного управления охраны правопорядка и профилактики поручено провести инструктажи с администрациями школ по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Сотрудникам инспекций по делам несовершеннолетних — индивидуальную работу с учащимися, состоящими на профилактическом учете.

