16 декабря 2025, вторник, 11:42
Подросток с ножом напал на учеников элитной школы под Москвой

2
  • 16.12.2025, 11:19
  • 1,724
Подросток с ножом напал на учеников элитной школы под Москвой

Это второй такой случай в РФ за два дня.

В подмосковном Одинцово подросток с ножом напал на школу. СМИ сообщают о четырех пострадавших, один из которых, по предварительным данным, умер. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Один ребенок скончался

Подросток с ножом напал на Успенскую СОШ в элитном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, пишет Telegram-канал SHOT. Школьник успел ранить ножом троих учащихся и охранника, когда тот пытался его задержать.

По данным Telegram-канала Baza, один ребенок, получивший ножевые ранения, скончался.

Детей эвакуировали

На место поножовщины в Горках-2 прибыл спецотряд ОМОН. Нападавший закрылся в кабинете. Правоохранители ведут с ним переговоры, пишет Telegram-канал «112».

Нападавший взял в заложники минимум одного ученика, пишет SHOT. По данным канала, у него с собой нож и перцовый баллончик.

Учеников элитной школы эвакуировали из здания. Многие выходили без верхней одежды. Некоторые из школьников греются в подъезде ближайшего жилого дома.

«Все хорошо»

В Успенской СОШ Telegram-каналу «Осторожно, Москва» сообщили, что нападение произошло в корпусе учебного заведения в Горках-2. В учреждении отметили, что сейчас в школе «все хорошо», и родители учеников получат всю информацию в ближайшее время в чатах.

Тем временем Telegram-канал Mash опубликовал видео с задержанием напавшего на учеников подростка. На видеозаписи видно, что к учебному заведению приехали минимум три кареты скорой помощи, два реанимобиля и шесть машин правоохранителей.

Второй случай за два дня

Это второй громкий случай с поножовщиной в школе за последние два дня. Утром 15 декабря стало известно, что в школе № 191 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга школьник напал на учительницу математики. Пострадавшей 29 лет, а нападавшему — 15.

«Предварительно, на 29-летнюю учительницу математики напал 15-летний юноша. Его мама работает преподавателем в той же школе», — отмечает источник.

Девятиклассник по договоренности с преподавателем пришел утром исправлять контрольную. В школе он ударил ножом учителя в тот момент, когда педагог отвернулась.

После этого юноша попытался покончить с собой. Сейчас оба доставлены в больницу. У учительницы диагностированы резаные раны спины.

