Подросток с ножом напал на учеников элитной школы под Москвой

Подросток с ножом напал на учеников элитной школы под Москвой2
- 16.12.2025, 11:19
Это второй такой случай в РФ за два дня.
В подмосковном Одинцово подросток с ножом напал на школу. СМИ сообщают о четырех пострадавших, один из которых, по предварительным данным, умер. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.
Один ребенок скончался
Подросток с ножом напал на Успенскую СОШ в элитном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, пишет Telegram-канал SHOT. Школьник успел ранить ножом троих учащихся и охранника, когда тот пытался его задержать.
По данным Telegram-канала Baza, один ребенок, получивший ножевые ранения, скончался.
Детей эвакуировали
На место поножовщины в Горках-2 прибыл спецотряд ОМОН. Нападавший закрылся в кабинете. Правоохранители ведут с ним переговоры, пишет Telegram-канал «112».
Нападавший взял в заложники минимум одного ученика, пишет SHOT. По данным канала, у него с собой нож и перцовый баллончик.
Учеников элитной школы эвакуировали из здания. Многие выходили без верхней одежды. Некоторые из школьников греются в подъезде ближайшего жилого дома.
«Все хорошо»
В Успенской СОШ Telegram-каналу «Осторожно, Москва» сообщили, что нападение произошло в корпусе учебного заведения в Горках-2. В учреждении отметили, что сейчас в школе «все хорошо», и родители учеников получат всю информацию в ближайшее время в чатах.
Тем временем Telegram-канал Mash опубликовал видео с задержанием напавшего на учеников подростка. На видеозаписи видно, что к учебному заведению приехали минимум три кареты скорой помощи, два реанимобиля и шесть машин правоохранителей.
Второй случай за два дня
Это второй громкий случай с поножовщиной в школе за последние два дня. Утром 15 декабря стало известно, что в школе № 191 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга школьник напал на учительницу математики. Пострадавшей 29 лет, а нападавшему — 15.
«Предварительно, на 29-летнюю учительницу математики напал 15-летний юноша. Его мама работает преподавателем в той же школе», — отмечает источник.
Девятиклассник по договоренности с преподавателем пришел утром исправлять контрольную. В школе он ударил ножом учителя в тот момент, когда педагог отвернулась.
После этого юноша попытался покончить с собой. Сейчас оба доставлены в больницу. У учительницы диагностированы резаные раны спины.