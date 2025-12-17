ВСУ эффектно остановили мотоштурм россиян под Покровском 1 17.12.2025, 15:41

1,120

Видеофакт.

Расчеты дронов 155 ОМБр ВСУ вблизи Покровска Донецкой области точными ударами беспилотников остановили несколько попыток россиян осуществить мотоштурмы украинских позиций.

Об этом сообщает Telegram Сухопутных войск ВСУ.

«Аэроразведчики 155 ОМБр зафиксировали несколько попыток прорыва оккупантов мотоциклетными группами на юге и севере Покровска», - отметили в Сухопутных войсках.

Сообщается, что расчеты БпЛА сначала превратили их из мотоциклетных в пехотные группы, а затем уничтожили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com