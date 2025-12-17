закрыть
ВСУ эффектно остановили мотоштурм россиян под Покровском

1
  • 17.12.2025, 15:41
  • 1,120
Видеофакт.

Расчеты дронов 155 ОМБр ВСУ вблизи Покровска Донецкой области точными ударами беспилотников остановили несколько попыток россиян осуществить мотоштурмы украинских позиций.

Об этом сообщает Telegram Сухопутных войск ВСУ.

«Аэроразведчики 155 ОМБр зафиксировали несколько попыток прорыва оккупантов мотоциклетными группами на юге и севере Покровска», - отметили в Сухопутных войсках.

Сообщается, что расчеты БпЛА сначала превратили их из мотоциклетных в пехотные группы, а затем уничтожили.

