Mitsubishi вернула к жизни легендарный внедорожник Pajero 17.12.2025, 17:11

1,264

Авто одержало победу в ралли «Дакар» в 1985 году.

Компания Mitsubishi вернула к жизни легендарный внедорожник Pajero, одержавший победу в ралли «Дакар» в 1985 году. Спустя четыре десятилетия после одной из самых сложных гонок в истории автоспорта японский автопроизводитель не просто отреставрировал автомобиль для музея, а полностью восстановил его ходовые качества, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

В 1985 году маршрут «Дакара» растянулся на 22 дня и более чем 10 100 км, включая два пересечения пустыни Тенере. Из 362 стартовавших экипажей победу одержал именно Pajero, что стало первой победой Mitsubishi в этом ралли и положило начало серии из 12 триумфов, семь из которых были подряд.

После гонки прототип Pajero был отправлен в исследовательский центр Mitsubishi в японском Окадзаки, где долгие годы оставался в неизменном состоянии. Восстановление автомобиля долгое время считалось практически невозможным, однако в этом году инженеры компании, включая специалистов с опытом в «Дакар», взялись за проект.

Автомобиль разобрали до последнего болта. Двигатель прошел капитальный ремонт без замены ключевых компонентов, были восстановлены подвеска, система охлаждения и электрика. При этом кузов, салон и приборная панель остались оригинальными, а боевые царапины и вмятины от гонки намеренно сохранили.

В Mitsubishi подчеркивают, что проект — не просто дань прошлому. Восстановление легендарного Pajero совпало с возрождением спортивного подразделения Ralliart и может намекать на возвращение модели Pajero в линейку компании в ближайшем будущем.

