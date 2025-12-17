закрыть
17 декабря 2025, среда, 18:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Mitsubishi вернула к жизни легендарный внедорожник Pajero

  • 17.12.2025, 17:11
  • 1,264
Mitsubishi вернула к жизни легендарный внедорожник Pajero

Авто одержало победу в ралли «Дакар» в 1985 году.

Компания Mitsubishi вернула к жизни легендарный внедорожник Pajero, одержавший победу в ралли «Дакар» в 1985 году. Спустя четыре десятилетия после одной из самых сложных гонок в истории автоспорта японский автопроизводитель не просто отреставрировал автомобиль для музея, а полностью восстановил его ходовые качества, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

В 1985 году маршрут «Дакара» растянулся на 22 дня и более чем 10 100 км, включая два пересечения пустыни Тенере. Из 362 стартовавших экипажей победу одержал именно Pajero, что стало первой победой Mitsubishi в этом ралли и положило начало серии из 12 триумфов, семь из которых были подряд.

После гонки прототип Pajero был отправлен в исследовательский центр Mitsubishi в японском Окадзаки, где долгие годы оставался в неизменном состоянии. Восстановление автомобиля долгое время считалось практически невозможным, однако в этом году инженеры компании, включая специалистов с опытом в «Дакар», взялись за проект.

Автомобиль разобрали до последнего болта. Двигатель прошел капитальный ремонт без замены ключевых компонентов, были восстановлены подвеска, система охлаждения и электрика. При этом кузов, салон и приборная панель остались оригинальными, а боевые царапины и вмятины от гонки намеренно сохранили.

В Mitsubishi подчеркивают, что проект — не просто дань прошлому. Восстановление легендарного Pajero совпало с возрождением спортивного подразделения Ralliart и может намекать на возвращение модели Pajero в линейку компании в ближайшем будущем.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров