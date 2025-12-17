Россия ударила по многоэтажке в Запорожье 17.12.2025, 18:10

1,018

29 человек получили ранения.

Российская армия нанесла авиаудар по Запорожью, одна из бомб ударила в многоэтажный жилой дом, пишет телеграм-канал Запорожской областной военной администрации.

29 человек получили ранения, среди них пятеро детей. Три человека в тяжелом состоянии. У всех пострадавших осколочные ранения, контузии.

Повреждены многоэтажный жилой дом и учебное учреждение. Продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами могут быть люди, на месте работают экстренные службы, медики, психологи.

