Названы самые свободные от цензуры нейросети 17.12.2025, 20:26

Лидером рейтинга стала нейросеть Llama 3 8B-Instruct.

Обновленный рейтинг нейросетей по уровню цензуры, подготовленный разработчиками бенчмарка Sansa Bench, поставил новую модель OpenAI — GPT-5.2 — на последнее место.

Бенчмарк Sansa Censorship оценивает частоту отказов нейросетей выполнять запросы пользователей: чем выше балл, тем меньше ограничений. В этом рейтинге GPT-5.2 получила 0,324 балла, что значительно ниже, чем у ее предшественников и конкурентов — GPT-4o-Mini (0,765 балла) и Gemini 3 Pro Preview (0,824 балла). Лидером рейтинга стала нейросеть Llama 3 8B-Instruct с результатом 0,853 балла.

Пользователи, в свою очередь, отмечают, что GPT-5.2 проявляет избыточную осторожность. Например, один из пользователей форума Reddit описал ситуацию, когда модель отказалась объяснять, что такое мошенничество в интернете, ссылаясь на невозможность поощрять мошеннические действия.

Разработчики GPT-5.2 в ответ на критику заявили, что обновление направлено на повышение безопасности и устойчивости модели к промпт-инъекциям, а также на защиту пользователей от потенциально опасных тем. Модель теперь более чувствительна к запросам, связанным с рисками для пользователей, и предлагает рекомендации по обращению за помощью в таких случаях.

Ситуация может измениться с внедрением анонсированного «взрослого режима» ChatGPT, запуск которого намечен на начало 2026 года. Однако, по словам представителей OpenAI, компания пока не имеет надежного механизма для верификации возраста пользователей.

