СМИ: В Новороссийске поражена особо опасная субмарина «Колпино»

Российская подлодка ранее запускала «Калибры» по Сирии.

OSINTер установил, что в Новороссийске дроны Службы безопасности Украины могли поразить подводную лодку Б-271 «Колпино» Российской Федерации, пишет «Фокус».

Идентификацию провели благодаря видео от росСМИ, которое должно было показать, что с субмариной все в порядке. Какова история «Колпино» и каким еще странам, кроме Украины, угрожала лодка проекта «Варшавянка»?

Российские пропагандистские медиа опубликовали кадры с подводной лодкой, чтобы показать, что она не повреждена украинскими дронами Sub Sea Baby, рассказали на портале Defense Express. При этом OSINTер заметил на корпусе субмарины особые отметки, которые и доказали, что речь идет именно о «Колпино». Видео росСМИ также кое-что рассказало о состоянии лодки, которая выглядела совсем не так, как если бы она уцелела и не нуждалась в ремонте.

На портале обратили внимание на сообщение OSINTера с ником Duke BG в соцсети X, который сравнил субмарину на видео росСМИ с изображениями трех подводных лодок проекта «Варшавянка», которые находились в Новороссийске. Речь шла об анализе фото Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» или Б-271 «Колпино» (Б-237 «Ростов-на-Дону» взорвали ATACMS еще раньше). На DE также написали, что после инцидента 15 декабря лодка осела в воду на 1 метр (по спутниковым фото), а теперь из нее, похоже, откачали воду: то есть она, вероятно, получила повреждения.

Исследователь сравнил конфигурацию пятен краски на корпусе на кормовом люке и установил, что россияне могли показать либо Б-271 «Колпино», либо Б-261 «Новороссийск», либо Б-265 «Краснодар». При этом последние две лодки — не в Черном море. Учитывая эти соображения, Duke BG сделал вывод, что в Новороссийске дроны СБУ поразили «Колпино».

Отметим, украинское командование пока не подтвердило, что в Новороссийске попали по «Колпино». Также не ясно: росСМИ показали пирс и субмарину на причале Новороссийска или в другом регионе РФ (фон размыт).

Удар по подводной лодке РФ — что известно о Б-271 «Колпино»

Б-271 «Колпино» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» (Kilo), которую спустили на воду в 2016 году в Санкт-Петербурге. Лодка имеет экипаж из 50 человек, может развивать скорость около 30 км/ч и способна запустить четыре крылатых ракеты «Калибр». «Варшавянки» называют «черными дырами», поскольку они движутся почти бесшумно и их трудно засечь сонарами. Характеристики субмарин этого проекта — длина около 74 м, ширина 9 м, глубина погружения до 350 м.

До большой войны «Колпино» регулярно участвовал в операциях РФС в Средиземном море. Среди прочего, субмарина запускала «Калибры» по Сирии, нанося удары по боевикам «Исламского государства». В поддержку правительства Асада били по целям в провинциях Дейр-эз-Зор, Маядин, Абу-Камали: ракеты летели на расстояние до 700 км.

Субмарина, которую могли взорвать в Новороссийске, также угрожала подводной лодке Британии Astute. Инцидент произошел в апреле 2018 года. Британская лодка находилась в Средиземном море, готовилась выйти на позиции для удара по цели в Сирии, но попала на сонар российской субмарины. Astute не смогла выполнить задачу и неделю плавала по морю, пока не залегла на дно, заявили росСМИ, назвав инцидент «игрой в кошки-мышки».

