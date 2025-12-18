закрыть
18 декабря 2025, четверг, 15:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Безос ворвался в тройку богатейших людей мира

4
  • 18.12.2025, 15:07
Безос ворвался в тройку богатейших людей мира
Джефф Безос

Основатель Amazon уступает только Илону Маску и Ларри Пейджу.

Председатель и основатель Amazon Джефф Безос вновь занял третье место в списке богатейших людей мира, опередив основателя Oracle Ларри Эллисона, после того как акции облачного гиганта упали более чем на 5%, снизив состояние Эллисона более чем на $11 млрд, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Акции Oracle в среду днем торговались на уровне $179, продолжая падение после исторического максимума в сентябре. Компания столкнулась с ростом долговой нагрузки и беспокойством инвесторов относительно пузыря в сфере искусственного интеллекта. Дополнительным негативом стал отчет о том, что крупнейший партнер Oracle по дата-центрам, Blue Owl Capital, не будет поддерживать планы компании по строительству дата-центра стоимостью $10 млрд в Мичигане.

Инвесторы также выразили озабоченность участием Oracle в схемах кругового финансирования в индустрии искусственного интеллекта и ростом заимствований на долговом рынке. На прошлой неделе акции компании снизились после публикации квартального отчета, который оказался ниже прогнозов Уолл-стрит.

Эллисон также владеет почти половиной медиа-гиганта Paramount Skydance, который участвует в торгах за Discovery. Представитель Oracle Майкл Эгберт сообщил Forbes, что проект в Мичигане продолжается «по графику и в соответствии с планом», несмотря на отказ Blue Owl.

Тем временем состояние Безоса выросло на $400 млн и оценивается в $235 млрд, благодаря росту акций Amazon на 0,33%. Безос теперь уступает только миллиардеру Илону Маску и сооснователю Google Ларри Пейджу, а Эллисон, потеряв более $11 млрд, оценивается в $230 млрд.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина