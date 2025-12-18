Безос ворвался в тройку богатейших людей мира 4 18.12.2025, 15:07

Джефф Безос

Основатель Amazon уступает только Илону Маску и Ларри Пейджу.

Председатель и основатель Amazon Джефф Безос вновь занял третье место в списке богатейших людей мира, опередив основателя Oracle Ларри Эллисона, после того как акции облачного гиганта упали более чем на 5%, снизив состояние Эллисона более чем на $11 млрд, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Акции Oracle в среду днем торговались на уровне $179, продолжая падение после исторического максимума в сентябре. Компания столкнулась с ростом долговой нагрузки и беспокойством инвесторов относительно пузыря в сфере искусственного интеллекта. Дополнительным негативом стал отчет о том, что крупнейший партнер Oracle по дата-центрам, Blue Owl Capital, не будет поддерживать планы компании по строительству дата-центра стоимостью $10 млрд в Мичигане.

Инвесторы также выразили озабоченность участием Oracle в схемах кругового финансирования в индустрии искусственного интеллекта и ростом заимствований на долговом рынке. На прошлой неделе акции компании снизились после публикации квартального отчета, который оказался ниже прогнозов Уолл-стрит.

Эллисон также владеет почти половиной медиа-гиганта Paramount Skydance, который участвует в торгах за Discovery. Представитель Oracle Майкл Эгберт сообщил Forbes, что проект в Мичигане продолжается «по графику и в соответствии с планом», несмотря на отказ Blue Owl.

Тем временем состояние Безоса выросло на $400 млн и оценивается в $235 млрд, благодаря росту акций Amazon на 0,33%. Безос теперь уступает только миллиардеру Илону Маску и сооснователю Google Ларри Пейджу, а Эллисон, потеряв более $11 млрд, оценивается в $230 млрд.

