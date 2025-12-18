закрыть
18 декабря 2025, четверг
Российские пленные обратились на «прямую линию» к Путину

  • 18.12.2025, 15:52
Видеофакт.

Российские военнопленные в Украине записали видеообращение к диктатору Владимиру Путину накануне его «прямой линии». Она состоится уже в пятницу, 19 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное общественным движением «Наш выход».

В обращении военнопленные спрашивают главу государства-террориста, почему их не обменивают. Среди пленных, которые появляются на видео, - тяжелораненые, больные, мусульмане, «ахматовцы», а также солдат, который попал в плен во второй раз.

В частности, военнопленный Ткачук в видеообращении сообщил, что сейчас находится в лагере для содержания пленных, где находятся тысячи человек.

Он добавил, что среди заключенных есть раненые и молодые люди до 25 лет, и отметил, что несмотря на договоренности от 2 июня 2025 года по обмену «всех на всех» в этих категориях, он проведен не полностью.

«Все ожидаем, пока Путин нас обменяет. Нет терпения», - добавляет военнопленный Мансур Эльмурзаев.

Лидер движения «Наш выход» Ирина Кринина выразила надежду, что Украина и РФ заключат мирное соглашение, первым пунктом которого станет обмен военнопленными в формате «всех на всех».

Что известно об общественном движении «Наш выход»

Общественное движение «Наш выход» было основано россиянками в Украине в конце декабря 2023 года.

Организация помогает семьям россиян, пропавших на войне в Украине, в поисках близких, а также способствует оформлению статуса «военнопленного» в России, что дает возможность попасть в списки на обмен.

В январе 2024 года в Украине между движением «Наш выход» и украинским проектом «Хочу найти» был подписан меморандум о сотрудничестве.

Взаимодействие между организациями способствует ускорению процессов обмена военнопленными: после получения статуса «военнопленный» в России пленный включается в списки на обмен, по итогам которого Украина возвращает своего защитника или защитницу.

За свою деятельность движению «Наш выход» в России был присвоен статус «иноагент».

Когда состоится «прямая линия» с Путиным

Напомним, что «прямая линия» с российским диктатором Владимиром Путиным пройдет в пятницу, 19 декабря. Она с 2020 года представляет собой формат ответов на вопросы людей и сочетается с большой пресс-конференцией с пропагандистами.

