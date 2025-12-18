ВСУ в Покровске взяли в плен двух российских наемников из Колумбии 2 18.12.2025, 19:48

1,650

Видео.

Воины 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Сухопутных войск ВСУ взяли в Покровске в плен двух колумбийцев, которые воевали на стороне России.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление штурмового полка в Telegram.

В заявлении штурмовиков говорится, что в Покровске воины полка взяли в плен двух граждан Колумбии.

«Они утверждают, что приехали в Россию работать. Россияне пообещали им зарплату в 2500 долларов в месяц и работу на строительстве», - говорится в публикации.

После того, как колумбийцы прибыли в Уфу, у них забрали документы, дали автоматы и без еды и воды отправили штурмовать Покровск.

