ВСУ в Покровске взяли в плен двух российских наемников из Колумбии2
- 18.12.2025, 19:48
Воины 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Сухопутных войск ВСУ взяли в Покровске в плен двух колумбийцев, которые воевали на стороне России.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление штурмового полка в Telegram.
В заявлении штурмовиков говорится, что в Покровске воины полка взяли в плен двух граждан Колумбии.
«Они утверждают, что приехали в Россию работать. Россияне пообещали им зарплату в 2500 долларов в месяц и работу на строительстве», - говорится в публикации.
После того, как колумбийцы прибыли в Уфу, у них забрали документы, дали автоматы и без еды и воды отправили штурмовать Покровск.